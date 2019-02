Hij was ooit bereid ‘een kogel op te vangen voor Trump’, maar praat hem vandaag mogelijk aan de galg: de publieke getuigenis van Michael Cohen

Het Congres trekt er maar liefst drie dagen voor uit, voor de hoorzitting van Michael Cohen. De voormalige advocaat van Donald Trump zal er getuigen over zijn ervaringen met de president. En dat zou wel eens een niet zo fraai beeld kunnen worden...

De eerste dag van de hoorzitting was achter gesloten deuren, en ook de hoorzitting van morgen is besloten. Maar vandaag mag de wereld wel meekijken. Het is wellicht de enige keer dat het publiek Cohen rechtstreeks te horen krijgt voor hij zelf in mei voor 3 jaar naar de cel moet.

Net vandaag zal Cohen uitgebreid ingaan op de manier waarom Stormy Daniels en Karen McDougal het zwijgen werd opgelegd. Met pornoster Daniels en Playboymodel McDougal zou Trump een affaire hebben gehad. Die eerste wilde daar een boekje over opendoen vlak voor de verkiezingen van 2016, maar dat werd haar verhinderd. Ze kreeg van Trump via Cohen 130.000 dollar om te zwijgen. Ook McDougal kreeg geld om haar mond te houden.

Dat geld was afkomstig van de campagnefinanciering voor de presidentsverkiezingen. Mag niet, dus. Omdat Cohen degene was die het geld overmaakte, werd hij veroordeeld voor het schenden van de regels voor campagnefinanciering. Volgens Cohen is het Trump zelf die persoonlijk de cheque ondertekende om dat zwijggeld te kunnen ophoesten. Daar zou Cohen ook bewijs van hebben. Wat die affaires betreft zou Trump zijn voormalige advocaat overigens ook bevolen hebben om daarover te liegen tegenover Melania Trump. “Liegen tegenover de First Lady is een van de dingen waar ik het meest spijt van heb”, zo staat te lezen in de voorbereidende notities van Cohen voor de hoorzitting.

Trump wist ook dat een belangrijke medewerker van hem, Roger Stone, in de aanloop naar de verkiezingen van november 2016 contacten had Julian Assange over WikiLeaks en e-mails van de Democraten, en in het bijzonder Hillary Clinton. Verwacht wordt dat de voormalige advocaat zal verklaren dat hij in juli 2016 zelf een gesprek tussen Trump en Stone had gehoord waarin de twee mannen de plannen van Assange om de gestolen Democratische e-mails te lekken, bespraken. “Stone heeft toen gezegd dat binnen een aantal dagen meerdere e-mails zouden worden gelekt die de campagne van Clinton zouden beschadigen”, klinkt het. Trump zou gereageerd hebben met “dat zou fantastisch zijn”.

Daarnaast zal Cohen ook ingaan op leugens van Trump. Volgens The Wall Street Journal, die de voorbereidende verklaring al kon inkijken, zal de voormalige advocaat zeggen dat de Amerikaanse president regelmatig liegt over zijn vermogen, om zo de fiscus te misleiden.

Bovendien zou Cohen ook bewijzen op tafel kunnen legen waaruit zou blijken dat Trump geld dat bestemd was voor goede doelen gebruikt zou hebben om een portret te kopen.

Cohen is ook van plan te zeggen dat hij ook zelf eerder tegen het Congres gelogen heeft, onder andere over wanneer Trump een zakelijk project in Moskou zou hebben verlaten. Hoewel hij, volgens de notities, zal ontkennen dat Trump hem persoonlijk gevraagd heeft daarover te liegen, zal hij dat vermoedelijk wel suggereren. “Tijdens de campagne was ik voor hem actief aan het onderhandelen met Rusland,” staat in de notities. “Toen ik met hem gesprekken had daarover, keek hij me in de ogen en zei hij me ‘dat er geen zaken zijn in Rusland’, waarna ik moest liegen tegen het Amerikaanse volk door hen hetzelfde te zeggen. Op zijn manier zei hij me dus te liegen. Hij vroeg me het dus niet expliciet.”

En ook de persoonlijkheid van de president komt wellicht aan bod. Cohen zal volgens The Wall Street Journal vertellen over hoe Trump ooit grappen maakte over de intelligentie van zwarte Amerikanen. Cohen noemt Trump ook een racist, een bedrieger en een oplichter. “Hij vroeg me ooit of ik een land kon opnoemen dat geleid werd door een zwarte dat geen ‘shithole’ was. Op dat moment was Obama president van de VS”, zo staat in de nota’s van de getuigenis van Cohen. “Hij heeft me ook ooit gezegd dat zwarte mensen nooit voor hem zouden stemmen omdat ze te dom zijn.”

Weinig mensen kennen Trump beter en wat hij wanneer en hoe deed in het verleden dan Cohen. Hij was sinds 2007 in dienst van Trump. Ooit zei hij over zijn toenmalige werkgever ‘dat hij een kogel voor hem zou opvangen’. Maar dat zou hij intussen al lang niet meer doen. Cohen heeft zich gekeerd tegen Trump. “In geen miljoen jaar had ik ooit gedacht dat, toen ik die job accepteerde, hij voor het presidentschap zou gaan en dat hij zo’n platform van haat en intolerantie zou lanceren, en dat hij dan ook nog eens zou winnen”, zegt Cohen. “Ik betreur de dag dat ik ‘ja’ zei tegen Trump. Ik heb spijt van al de keren dat ik hem hielp en steunde.”

Maar valt alles wat Cohen zegt wel te geloven? Er vallen gemakkelijk vraagtekens te zetten bij wat hij verklaart. De voormalige advocaat is per slot van rekening een veroordeelde crimineel. Daar staat echter tegenover dat hij is veroordeeld voor de feiten waarover hij zijn verklaringen aflegt. Twijfelen aan wat hij zegt, is twijfelen aan zijn veroordeling.

Toch proberen de Republikeinen zelf de focus vooral dáár op te richten, op die veroordeling. Zo benadrukte de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, dat Cohen veroordeeld is voor liegen tegenover het Congres en het afleggen van valse verklaringen. “Het is lachwekkend dat iemand een veroordeelde leugenaar op zijn woord zou geloven”, klonk het.

Over die leugens had Cohen trouwens het volgende te zeggen: “Ik heb die foute statements gemaakt in overeenstemming met de politieke agenda van ‘individu 1’, en uit loyauteit met ‘individu 1”. ‘Individu 1’ verwijst daarbij naar Donald Trump.

Die heeft sinds Cohen hem afviel, geen goed woord meer over gehad voor zijn voormalige advocaat. Op Twitter noemde de president Cohen onder meer een leugenaar. En ondanks dat hij meer dan tien jaar lang gebruikmaakte van zijn diensten, twitterde Trump augustus vorig jaar: “Iemand die een goede advocaat zoekt, zou ik het krachtige advies geven om zeker niet in zee te gaan met Michael Cohen!”

