Auto belandt op zijn dak op E34: snelweg volledig versperd

Zoersel - Op de E34 van Turnhout richting Ranst en Antwerpen is woensdagochtend omstreeks 8 uur een wagen in onduidelijke omstandigheden op zijn dak beland ter hoogte van Zoersel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het gaat om een ernstig ongeval waarvan de afhandeling vermoedelijk van lange duur zal zijn. De snelweg is volledig versperd.

Het ongeval gebeurde onder een brug, wat de takelwerkzaamheden mogelijk zal bemoeilijken. Er zit ook heel wat verkeer vast achter het ongeval. Wie vanuit Turnhout richting Ranst rijdt, moet verplicht de snelweg verlaten in Lille en een calamiteitenroute volgen tot in Zoersel. Over langere afstand kan je best lokaal doorsteken via de N19g van Turnhout naar Geel en dan de E313 nemen.