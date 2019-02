MR-politicus Alain Destexhe keert partij de rug toe en richt “soort Franstalige N-VA” op

Door zelf met een lijst op te komen, plaatst senator en Brussels parlementslid Alain Destexhe zichzelf buiten de MR. Dat zegt partijwoordvoerder Christophe Cordier. De Franstalige liberalen hebben de plannen van Destexhe woensdag via de pers vernomen.

Destexhe kondigde in enkele kranten aan dat hij bij de MR vertrekt en een nieuwe partij opricht, die voorlopig de naam “Liste Destexhe” krijgt, een soort “Franstalige N-VA”, maar zonder het confederalisme. Destexhe vindt dat zijn partij te weinig rechts is.

Volgens de MR-partijwoordvoerder is er in de recente gesprekken tussen de partijtop en Destexhe nooit over het programma gepraat, maar enkel over de plaats die Destexhe op de lijst zou krijgen. “Misschien was hij niet tevreden met de plaats die hem werd aangeboden? “, vraagt partijwoordvoerder Cordier zich af.