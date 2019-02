Aan de haal met Range Rover en Corvette en rekeningen geplunderd: juf in de cel voor pluimen van oud-burgemeester (88)

Kortessem -

Een 43-jarige vrouw uit Vliermaal (Kortessem) zit sinds vorige week donderdag in de cel op verdenking van een hele rits malversaties, onder meer oplichting, diefstal, misbruik van vertrouwen van een persoon in een kwetsbare situatie en valsheid in geschrifte. De raadkamer verlengde gisteren haar verblijf in de gevangenis. “De vrouw bouwde een vertrouwensband op met onze bompa en is met zijn auto’s aan de haal gegaan en heeft zijn rekeningen geplunderd.”