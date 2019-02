Broers verdedigen Michael Jackson tegen aantijgingen van kindermisbruik: “Ten onder gegaan aan zijn naïviteit”

Drie broers en een neef van Michael Jackson willen niets weten van de aantijgingen van kindermisbruik tegen de zanger. In een nieuwe documentaire vertellen inmiddels volwassen mannen dat zij in hun kinderjaren het slachtoffer waren van de ‘King of Pop’. Allemaal leugens, zeggen de familieleden van de overleden ster.

In de Verenigde Staten wordt woensdagochtd (lokale tijd) de documentaire Leaving Neverland uitgezonden. Daarin vertellen Wade Robson en James Safechuck hoe zij als kinderen jarenlang seksueel werden misbruikt door Michael Jackson. In eerdere rechtszaken lieten beide mannen weten dat de popster zich nooit ongepast had gedragen in hun bijzijn. Maar in Leaving Neverland stellen de twee dat ze zich gedwongen voelden die verklaring af te leggen.

Jackie, Tito en Marlon Jackson, drie broers van Michael, en hun neef Taj maken in de Amerikaanse ochtendshow CBS This Morning brandhout van de documentaire. Volgens de familieleden van Jackson is Leaving Neverland gebaseerd op leugens, hoewel zij ook zeggen de documentaire niet te hebben gezien.

Ten onder gegaan aan zijn naïviteit

Op de vraag van presentatrice Gayle King hoe ze er dan over kunnen oordelen, zegt Jackie: “Ik ken mijn broer. Ik ben de oudste, dat is mijn kleine broertje. Hij is niet zo. Ik ken Michael, ik weet waar hij voor stond. Hij wilde de wereld samenbrengen, kinderen blij maken. Zo’n mens was hij.”

Neefje Taj zegt te snappen dat het voor de buitenwereld verdacht klinkt dat Jackson kinderen bij hem in bed liet slapen. “Ik snap heus wel hoe dat overkomt. Voor de buitenwereld is dat raar. Maar als je erbij bent geweest, gezien hebt dat hij gewoon films keek met de kinderen, dan weet je dat het onschuldig was. Mijn ooms grote fout was dat hij niet zag hoe dat kon overkomen. Hij is ten onder gegaan aan zijn naïviteit.”