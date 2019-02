Artificiële intelligentie berekent de ideale locatie voor je winkel

Van welke meetbare gegevens hangt het succes van een winkel af? Het in Gent gevestigde groeibedrijf RetailSonar - al twee jaar op rij bij de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in België – ontwikkelde algoritmes waarmee je kan voorspellen wat de beste locatie is voor een shop. Indirect een mooi hulpmiddel voor meer en betere fysieke winkeljobs.

“Onze meer dan 60 klanten zijn bijna allemaal retailers”, zegt marketeer Pieter-Jan De Smet. “Wij helpen retailers om betere locatie- en marketingbeslissingen te nemen. De eerste manier is locatieplanning. Adviseren waar winkels openen, sluiten of verhuizen en de impact van die beslissingen berekenen. Dan is er locatieperformantie: hoe goed presteren winkels en welke acties kunnen ze daartoe ondernemen? Het derde luik is lokale marketing: hoe genereer je meer bereik voor minder geld?”

“Klantendata vormen de basis. Retailers leveren die zelf aan. We combineren die met relevante marktdata zoals bevolkingsgegevens uit de wijk, de locatie van andere retailers … . Die data zijn op zich vrij zinloos, maar als je daar een algoritme achter steekt op basis van artificiële intelligentie, kan je tot 90 procent zekere voorspellingen doen over je omzet, klanten en hun koopgedrag. Zo kan je objectieve beslissingen nemen.”

Iedereen dataverzamelaar

Wie zijn de klanten van RetailSonar? “We focussen op grote ketens met verschillende locaties. We maken voor elke klant een platform, een Google Maps-achtige omgeving. Klanten kunnen met de data zelf simulaties doen en zo de effecten van hun wijzigingen op langere termijn zien. Dan kan je ook over een langere tijdsperiode voorspellingen maken. Geomarketing is een wapen in de strijd tegen je concurrenten. De kost van foute beslissingen wordt steeds groter. Buikgevoel is geen optie meer, het kost geld en jobs.”

