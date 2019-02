Lof voor Youri Tielemans na eerst assist (en zege) bij Leicester: “Perfect”

Youri Tielemans maakte gisteren indruk bij Leicester, en dat met nieuwe coach Brendan Rodgers in de tribune. De Rode Duivel leidde de 2-1-zege tegen Brighton in met een “perfecte” assist bij de openingsgoal.

LEES OOK. Het is nu officieel: Brendan Rodgers is de nieuwe coach van Leicester en de vijfde coach van Tielemans dit seizoen

Het was pas de eerste assist van de 21-jarige Youri Tielemans na drie competitiewedstrijden in het truitje van Leicester, dat zijn eerste wedstrijd afwerkte na het ontslag van coach Claude Puel. Tijdens een rush naar voren na tien minuten bewaarde Tielemans goed het overzicht. De Rode Duivel stak de bal vanuit het centrum perfect door naar Demarai Gray, die vrij stond op rechts en eenvoudig de openingstreffer in doel kon schuiven.

Linkerflankspeler Harvey Barnes was de grote uitblinker bij de thuisploeg maar ook Tielemans kreeg achteraf heel wat lof: “Tielemans zette de lijnen uit op het middenveld en bracht Gray met een perfect afgemeten assist op het scorebord”, klonk het bij de BBC.

“Youri Tielemans heeft al redenen genoeg gegeven om zijn uitleenbeurt door Monaco deze zomer om te zetten in een permanente transfer”, weet de Daily Mail.

Een moegestreden Tielemans werd na 69 minuten naar de kant gehaald maar de broodnodige zege kwam niet meer in gevaar. Leicester schuift met deze zege op naar de elfde plaats. Het telt 35 punten, acht meer dan nummer zestien Brighton.