Vrouw (65) stal 40 jaar lang boeken bij Standaard Boekhandel “uit onweerstaanbare drang”

Lokeren - De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft de Oost-Vlaamse M.B. (65) veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur. De vrouw stal al 40 jaar lang boeken en strips uit winkels in heel Vlaanderen.

“Het is een drang waar ik niet aan kan weerstaan.” Dat getuigde M.B. tijdens haar proces waar ze terechtstond voor de immense bibliotheek die ze al sinds 1978 bij elkaar stal uit boekenwinkels in heel Vlaanderen. Met haar buit trok ze telkens naar een rommelmarkt in Lokeren, waar ze uiteindelijk vorig jaar tegen de lamp liep. De meeste boeken nam M.B. mee uit de filialen van Standaard Boekhandel in Lokeren, Ninove, Liedekerke, Aalst, Blankenberge, Dendermonde, Zele, Gent en Grimbergen. Haar werkwijze was steeds dezelfde: met enkele grote schoudertassen stapte ze de winkel binnen, vulde die met boeken en strips en verliet de zaak zonder te betalen. Na het wegbrengen van de buit keerde ze telkens nog een keer terug.

Uit berekeningen van de winkelketen zou de vrouw alleen al voor de jongste vijf jaar voor een duizelingwekkend bedrag van 187.000 euro aan boeken gestolen hebben. “En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat deze vrouw in ándere winkels dan de onze heeft gestolen”, klonk het bij hun advocaat.

Het openbaar ministerie had twee jaar cel en een boete geëist voor M.B., maar de rechter toonde zich woensdag in haar vonnis mild. De vrouw werd veroordeeld tot een werkstraf van 250 uur en een boete van 4.000 euro. De terugbetaling van de gestolen boeken werd ook beperkt tot 15.000 euro. Met die uitspraak kwam de voorzitter tegemoet aan het pleidooi van Anthony Mallego, de advocaat van M.B. Die had gewezen op de door een dokter vastgestelde kleptomanie bij zijn cliënt en de nood aan een behandeling eerder dan aan een celstraf. “Deze vrouw schaamt zich enorm voor wat ze heeft gedaan”, aldus de raadsman, die ook met succes de enorme schadeclaim had aangevochten. “Stelen is voor haar geen noodzaak, maar een ziekte.”