Pairi Daiza verwelkomt baby-olifantje

In het Waalse dierenpark Pairi Daiza is dinsdagavond een baby-olifantje geboren, meldt de zoo trots in een persbericht. Het is al de derde olifantengeboorte in Pairi Daiza. Mama en kalf verkeren in prima gezondheid.

“We zijn bijzonder verheugd om u de geboorte van een gezond olifantenkalfje – een vrouwtje - aan te kondigen”, meldt Pairi Daiza. Het is al het derde baby-olifantje voor Pairi Daiza. Aziatische olifant Aye Chan May beviel gisterenavond omstreeks 18u45 in het bijzijn van haar team van verzorgers en de hoofddierenarts. Moeder en kalf stellen het uitstekend.

De groep Aziatische olifanten van Pairi Daiza – de grootste kudde van Europa – telt vanaf vandaag 19 leden en vervult volgens het park een belangrijke rol in het behoud van het genetische kapitaal van deze bedreigde diersoort. De geboorte van dit kalfje is een nieuwe stap voorwaarts in de goede richting.

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza

Foto: Pairi Daiza