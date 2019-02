Groene kersttoespraak ten spijt: kosten van vliegreizen koning Filip liepen vorig jaar op naar recordhoogte

De kersttoespraak van koning Filip was vorig jaar niet zo veilig en algemeen als dat doorgaans het geval is. De vorst benoemde onder meer de behoefte aan een ambitieuzer klimaatbeleid. Maar wat dat betreft blijkt de koning zelf nog niet zijn beste beentje voor te zetten: de kosten van de vliegreizen van het staatshoofd liepen op tot recordhoogte. Het merendeel van de buitenlandse verplaatsingen was bovendien privé.

“Verantwoordelijkheid opnemen”, klonk het onder meer in de kersttoespraak. De koning stelde dat burgers “terecht” hun bezorgdheid over belangrijke thema’s uiten, zoals het klimaat. Het staatshoofd liet weten vertrouwen te hebben in de verantwoordelijkheidszin van de beleidsmakers om in het belang van het land en de bevolking te handelen.

LEES OOK.Kritiek op haardvuur op achtergrond bij kerstboodschap koning Filip: “Kan het nóg hypocrieter?”

De koning blijkt echter zelf een behoorlijke ecologische voetafdruk te hebben. Zo bespaart de koning duidelijk niet op vliegreizen. De kosten van de koninklijke vluchten met toestellen van Defensie verdubbelden in 2018 bijna ten opzichte van een jaar eerder: in 2017 ging het om een factuur van 45.2662 euro, meldt Het Laatste Nieuws. Vorig jaar liep dat op tot 843.293 euro, een recordbedrag.

24 uur per dag staatshoofd

Het gaat in totaal om 22 vluchten, waarvan 10 officiële verplaatsingen en 12 niet-officiële. De hoge kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan drie reizen met een Airbus, twee keer naar Noord-Amerika en een keer naar Portugal. Het betrof twee staatsbezoeken en een bezoek aan de VN-Veiligheidsraad. Het kostenplaatje: 635.611 euro.

Het paleis stelt dat Filip 24 uur per dag staatshoofd is en op elk moment van de dag moet kunnen terugkeren. Vandaar het gebruik van militaire toestellen naar het buitenland.

De kosten van de twaalf privéreizen bedroegen 144.377 euro. De bestemmingen van die trips deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken niet mee.