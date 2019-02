Vrouw (80) aangevallen in parkeergarage van winkelcentrum in bijzijn van echtgenoot

Sint-Agatha-Berchem - Een 80-jarige vrouw is afgelopen donderdag aangevallen door een jongeman in de ondergrondse parkeergarage van het Basilix-winkelcentrum in Sint-Agatha-Berchem. Haar man, die slecht te been is, was getuige van het tafereel. De directie van het winkelcentrum belooft maatregelen te nemen, meldt RTL.

Het echtpaar was op donderdag 21 februari boodschappen gaan doen in de Delhaize-supermarkt in het Basilix-winkelcentrum in de Brusselse deelgemeente Sint-Agatha-Berchem. De 80-jarige vrouw hielp haar 89-jarige man, die slecht te been is, rond 18.45 uur de lift in toen een man van tussen de 20 en 25 jaar oud mee instapte.

“Ik heb die jongeman gevraagd naar welke verdieping hij ging. De eerste, toonde hij met zijn vinger”, zegt de vrouw - die anoniem wenst te blijven - bij RTL. “Op die verdieping stapte hij uit de lift en kwam hij er meteen terug in. Mijn man en ik zaten er op dat moment nog alleen in.”

Koffer

Op de verdieping waar hun wagen staat, haastte de jongeman zich net voor de tachtigers naar buiten. “Mijn auto stond vlakbij. Om mijn man te laten instappen, moest ik eerst wat achteruit rijden met de wagen. Ik stopte mijn boodschappen in de koffer en deed dat, terwijl mijn man wachtte.”

Plots stelde de vrouw vast dat de jongeman van eerder vlakbij haar wagen stond. “Hij vroeg me om uit te stappen. Ik vroeg hem om opzij te gaan met mijn hand, maar hij reageerde niet. Toen deed ik mijn portier 5 centimeter open.”

Weinig licht

Dat was het sein voor de man om toe te slaan. “Hij greep me meteen naar de keel en probeerde me zo uit de wagen te sleuren. Hij heeft me geslagen en mijn hoofd zat vast tussen de deur en mijn auto. Hij heeft mijn halsketting gestolen. Mijn man kon niet ingrijpen omdat hij aan de passagierskant wachtte. Ik heb geroepen en getoeterd, maar er was niemand in die parking. Er is ook heel weinig licht. Het is onbegrijpelijk dat er geen bewakingscamera’s hangen.”

De jongeman sloeg op de vlucht toen hij mensen zag toekomen. “Hij is mijn man nog voorbijgelopen, maar die kon niet achter hem aan gaan. Hij wordt 90 jaar, heeft al twee openhartoperaties ondergaan, is al geopereerd aan zijn nieren en heeft een nieuwe heup. Hij kan bijna niet meer stappen. Hij heeft geroepen, maar was machteloos.”

De politie kwam ter plaatse de nodige vaststellingen doen en zegt bij RTL dat het onderzoek loopt. De directie van het winkelcentrum zegt het voorval te betreuren. “We zijn nog maar drie jaar eigenaar van het centrum, zegt de eigenares bij RTL. “En het is de eerste keer dat zoiets hier gebeurt. Na de feiten hebben we maatregelen genomen. Er loopt een agent heel de dag rond in de parking.”