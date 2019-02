Dimitri Bontinck veroordeeld voor partnergeweld, maar hij ontkent: “Ze beet zichzelf in de neus”

Dimitri Bontinck, de vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, is in de rechtbank van Turnhout schuldig bevonden voor partnergeweld. Bontinck heeft de feiten altijd ontkend.

Het partnergeweld vond plaats in mei 2018 in Mol. Dimitri Bontinck was toen met zijn vriendin naar een communiefeest geweest, maar had haar daarna meerdere slagen gegeven. Hij zou haar ook in de neus hebben gebeten.

Daarvoor werd hij veroordeeld tot een probatiestraf van 18 maanden, of een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast moet hij ook een boete van 400 euro betalen.

Naast die ‘slagen en verwondingen’ werd Bontinck ook vervolgd voor het uiten van doodsbedreigingen, maar daarvoor sprak de rechtbank hem vrij.

Volgens Bontinck had zijn vriendin de verwondingen zélf aangebracht, ook de bijtwonde in de neus.