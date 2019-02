Iedere dag tanken 17 chauffeurs de verkeerde brandstof: kosten kunnen oplopen tot 7.000 euro

Het aantal ‘ongelukjes’ aan pompstations stijgt. Vorig jaar tankten iedere dag gemiddeld 17 chauffeurs diesel in plaats van benzine. Of omgekeerd. Toch hebben Touring en VAB geen aanwijzingen dat het te maken heeft met de naamsverandering van Diesel naar B7 of van Benzine 98 naar E5. Voor wie verstrooid is en de verkeerde brandstof neemt, hebben pechverhelpers maar één goede raad: start vooral de motor niet.

In oktober kregen benzine en diesel op de pompen een nieuwe Europese benaming. Diesel is nu B7, benzine 95 en 98 zijn nu E10 en E5. LPG bleef LPG.

“Maar aangezien de ‘oude’ benaming nog altijd goed zichtbaar is op de tankpompen, leidde dat voor zover we weten nog niet tot meer vergissingen”, zegt Danny Smagghe van Touring. “Toch is het aantal ‘ongelukjes’ vorig jaar weer lichtjes gestegen. Van 4.660 interventies in 2017 naar 4.695 in 2018. In 2016 waren het er nog 3.790.”

Bij VAB zegt Maarten Matienko: “Wij hadden vorig jaar 1.705 pechgevallen die te maken hadden met verkeerd tanken. Ongeveer een status quo.”

Verstrooidheid

VAB verdiepte zich een paar jaar geleden in verkeerd tanken en vroeg haar 230 wegenwachters wat volgens hun ervaring de reden was waarom automobilisten in de fout gaan in het benzinestation.

Vaakst voorkomend is dat mensen een nieuwe wagen hebben die met andere brandstof rijdt dan de vorige. Verstrooidheid is een andere reden. Daarna volgen: ze zijn het benzinestations niet gewoon, rijden met de wagen van de partner die op andere brandstof rijdt óf het is een huur- of vervangwagen. Maar ook gehaast zijn, kleurwissel aan de pomp, gewijzigde pompvolgorde of niet gewoon om zelf te tanken, worden als vaakst voorkomend aangeduid.

Alles vervangen

“Benzine in een dieselauto tanken is sowieso veel erger dan diesel in een benzinevoertuig”, zegt Mark Pecqueur, docent en onderzoeksleider autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool. “In diesel zit een soort paraffine om de brandstofpomp te smeren. Als je dan verkeerd tankt met benzine, loopt al snel de hele pomp vast. Leidingen, pompen, zowat alles moet vervangen worden. In het slechtste geval kunnen de kosten dan oplopen tot zo’n 7.000 euro.”

“Jammer genoeg geeft je boordcomputer geen melding dat je verkeerde brandstof hebt getankt. Als de auto gestart is, verspreidt de gemengde brandstof zich in de leidingen. De moderne dieselmotoren zijn vaak uitgerust met common-rail inspuittechniek. Deze kunnen ernstige schade oplopen wanneer benzine wordt getankt. Het brandstofsysteem van deze wagens werkt onder erg hoge druk en moet grondig gesmeerd blijven. Deze smering gebeurt door de diesel. Als je verkeerd tankt en benzine neemt i.p.v. diesel, betekent dit dat je het smeermiddel van het systeem vervangt door een ontvetter. Na enkele kilometers zal het systeem daardoor ernstige schade oplopen aan de pomp en injectoren. Ook de reiniging van de tank en alle verbindingsleidingen zal dan noodzakelijk zijn”, zeggen pechverhelpers.

“Diesel tanken in een auto die op benzine rijdt, komt veel minder vaak voor. Dit is eenvoudig te verklaren, omdat het dieselpistool veel dikker is en niet in de vulmond van een benzinetank past. Als dit toch gebeurt, zullen de kosten eerder beperkt zijn, omdat alleen het systeem gereinigd moet worden. Je zal trouwens snel merken dat je een fout hebt gemaakt, omdat je auto zal stilvallen. “De gevolgen zijn meestal niet minder erg”, zegt Pecqueur.

Vooral niet starten

Wanneer de fout opgemerkt wordt voor de wagen is gestart (bijvoorbeeld tijdens het tanken), zijn de gevolgen het minst erg, zeggen garagisten. In dit geval moet je enkel de tank laten leegmaken. Dit is tijdrovend, maar redelijk eenvoudig. “Als u merkt dat u verkeerde brandstof hebt getankt, start dan vooral uw wagen niet. Zet hem in neutraal en duw hem uit de weg, maar start hem vooral niet. De rest is werk voor specialisten”, zeggen VAB-pechverhelpers.

Touring reinigt de brandstoftank ter plaatse Foto: Touring

Touring heeft Fuel Rescue-teams die ter plaatse de leidingen komen reinigen. Die dienst helpt ook niet-Touringleden (070 344 777). Touring Fuel Rescue lost het probleem ter plaatse op tegen een voordelig tarief: slechts 195 € (+15 € nieuwe brandstof = 210 €) voor Touringleden, en 336 € (+15 € nieuwe brandstof = 351 €) voor niet-leden. “Dit is niet alleen minder dan wat je betaalt voor een motorspoeling bij een officiële garage (een ingreep die al snel kan oplopen tot enkele honderden bijkomende euro’s), je hoeft daarnaast ook geen beroep meer te doen op een dure en tijdrovende depannage.”

VAB takelt je wagen meestal naar een garage om de leidingen te laten reinigen en neemt een deel van de kosten op zich als je lid bent.