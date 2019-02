Sir Alec Sverg’Son en Carl O’Stevez: Brits echtpaar moet creatief uit de hoek komen na verbod op tekeningen van Manchester United

Het Britse echtpaar begon tijdens het WK in 2014 met het natekenen van de voetbalplaatjes van Panini om zo op een goedkopere manier hun Panini-boek te vullen. Dat deden ze onder de naam ‘Panini Cheapskates’. De twee werden razend populair op het internet met hun nietbepaald hoogstaande tekeningen, maar de tekeningen werden verkocht en de opbrengst ging ervan naar een goed doel: Union Street FC, de favoriete club van Pratchett.

(Lees verder onder de foto)

Door het succes gingen de twee door en bouwden ze een hele collectie op. Ook tijdens de EK 2016 en het WK 2018, tekenden ze alle Panini-plaatjes na om goede doelen te steunen met de opbrengst. Het initiatief raakte ook bij de professionele voetbalclubs bekend en daar stuitte het op bezwaar. Manchester United, de ploeg van onder andere Rode Duivel Romelu Lukaku, begrijpt de situatie rond Panini Cheapskates, maar “alleen officiële licentiehouders, partners en sponsors hebben toestemming om het intellectuele eigendom van de club te gebruiken”, dat zegt de woordvoerder van United.

De tekeningen van Manchester United werden daarop verwijderd, maar Pratchett heeft ondertussen een oplossing. Vanaf nu verschijnen de tekeningen zonder clubverwijzingen naar United en krijgen de spelers fictieve namen. De spelers gaan tegenwoordig door het leven als Daffyd Peckham in plaats van David Backham en Carl O’Stevez in plaats van Carlos Tevez.

Hi @ManUtd is this okay?



Our *new* MAN RED print is now available, featuring 36 entirely fictitious footballers from an unnamed northern club who play in red.



We’ve made 50 of these. ALL profits from this first 50 go to Cancer Research UK



SHOP ???? https://t.co/TDCXpx7OgI pic.twitter.com/Xmffor5XOM