Geen straf voor afgesneden vingertop bij maatwerkbedrijf InterWest

Diksmuide / Veurne - Het maatwerkbedrijf InterWest in Veurne heeft in de correctionele rechtbank in Brugge opschorting van straf gekregen voor een arbeidsongeval waarbij een werknemer een vingertop verloor. Het OM had een geldboete van 18.000 euro gevorderd. De algemeen directeur stond mee terecht maar werd vrijgesproken.

Een werknemer van InterWest was op 8 juli 2016 met een zaagmachine aan de slag in de Diksmuidse afdeling van het maatwerkbedrijf. Bij het wegnemen van een houten latje raakte zijn hand tussen de bewegende delen van de machine en werd een vingertop afgesneden. De arbeidsongevallenverzekering kwam tussen, maar het bedrijf en zijn algemeen directeur D.A. (62) werden voor de strafrechter gedaagd wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en inbreuken op de welzijnswet.

“Onvoldoende afgeschermd”

“Er waren geen schriftelijke instructies voor die machine en bovendien waren de bewegende delen onvoldoende afgeschermd”, stelde de arbeidsauditeur tijdens de pleidooien. “Omdat dit bedrijf zich tot een specifieke doelgroep richt, is het des te belangrijker om de veiligheidsvoorschriften strikt toe te passen.” De auditeur vroeg een boete van minstens 3.600 euro voor D.A. en een boete van 18.000 euro voor InterWest zelf. D.A. zelf drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt beschouwt zichzelf als de eindverantwoordelijke voor het welzijnsbeleid in zijn bedrijf, maar kan onmogelijk elke machine persoonlijk controleren”, pleitte zijn advocaat. “Intussen werden de nodige maatregelen getroffen.” Ook InterWest zelf vroeg de vrijspraak.

InterWest is een maatwerkbedrijf dat meer dan vierhonderd werknemers tewerkstelt in zijn sites in Veurne en Diksmuide. D.A. nam in 2010 het roer over. “Sindsdien doe ik er alles aan om het bedrijf te verbeteren”, sprak hij tot de rechter. “Veiligheid en preventie zijn daarbij altijd prioritair geweest. We hebben sinds mijn aantreden als directeur enorm veel geïnvesteerd op dat vlak.” De rechter had woensdag oren naar het pleidooi van D.A. en sprak hem vrij. “De beklaagde was veeleer belast met het algemeen beleid en niet met het concrete toezicht op de werkvloer”, klonk het. InterWest werd daarentegen wel schuldig bevonden, maar kreeg dus geen straf opgelegd