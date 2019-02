Stakingen voor komende weken aangekondigd bij transportbedrijven

De socialistische transportvakbond BTB gaat de komende weken stakingsacties uitrollen bij de transportbedrijven. Dat zegt Frank Moreels, federaal secretaris van de BTB.

Aanleiding voor de stakingsplannen is volgens de vakbond de weigering van de werkgevers om een oud akkoord van vier jaar geleden over nieuwe functieclassificaties in de praktijk om te zetten.

In het nieuwe functieclassificatiesysteem zouden sommige truckchauffeurs recht hebben op meer loon. Maar volgens Moreels schuiven de werkgevers de invoering steeds maar op de lange baan. “Er is een groot tekort aan chauffeurs. De bedrijven klagen steen en been, maar ze willen wel geen inspanning doen om deftig te betalen.”

De transportvakbond wil dat de kwestie nu wordt uitgeklaard, vooraleer het nieuwe sectoroverleg voor de periode 2019-2020 van start gaat. De vakbond heeft daarom met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur een stakingsaanzegging ingediend.

Morgen/donderdag moet meer duidelijkheid komen over het actieplan. Maar wat wel al zeker is, aldus Moreels, is dat de komende weken acties zullen worden uitgerold bij de bedrijven, inclusief stakingen. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan “bedrijven die een impact hebben op de besluitvorming” bij de werkgevers.

De aanzegging komt er twee dagen nadat de sociale partners een ontwerp van loonakkoord zijn overeengekomen. Daarin staat ook dat het akkoord moet leiden tot sociale rust in de sectoren. “Deze aanzegging heeft daar niets mee te maken. Dit gaat over een akkoord dat vier jaar oud is”, aldus nog Moreels.

De BTB nodigt ACV uit om mee te doen met de acties.