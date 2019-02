Ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un begonnen: leiders schudden elkaars hand en dineren samen

In de Vietnamese hoofdstad Hanoi is woensdag de eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un begonnen. Het is hun tweede top, na die van juni in Singapore. De leiders oogden tevreden om elkaar te zien en loofden elkaar.

De twee leiders schudden elkaar woensdag de hand. Ze poseerden voor de vlaggen van hun landen en zeiden blij te zijn met de nieuwe ontmoeting. “We hebben alle obstakels kunnen overwinnen. En kijk, hier zijn we”, zei Kim Jong-un.

“Het is een eer om hier te zijn met Chairman Kim”, reageerde Trump. “Het is een eer om in Vietnam te zijn. Het is fijn om bij jou te zijn, onze eerste top was heel succesvol. Sommige mensen wilden dat er sneller een nieuwe kwam, maar ik ben blij met hoe het gaat. Onze verstandhouding is heel goed.” De Amerikaanse president noemde zijn Noord-Koreaanse collega ook nog een “groot leider”.

De twee leiders zijn woensdag in het Metropole Hotel, waar ze samen dineren in het gezelschap van afgevaardigden van beide regeringen. Twintig minuten voor ze aan tafel gingen, hadden ze al een eerste gesprek. Kim Jong-un zei daarover dat ze “heel wat boeiende verhalen” met elkaar gedeeld hebben.

Foto: AP

Op de top zullen Trump en Kim Jong-un het onder meer hebben over de nucleaire wapens van Noord-Korea. Door gevolg te geven aan de belofte om te ontwapenen, hoopt de Noord-Koreaanse leider volgens media uit zijn land in aanmerking te komen voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Ook Trump lijkt daarop te azen. Hij zei eerder al dat hij vindt dat hij de prestigieuze prijs verdient voor wat hij gedaan heeft met Noord-Korea.