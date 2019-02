Zes voertuigen geïdentificeerd die deelnamen aan gevaarlijke trouwstoeten in Gent

Gent - De Gentse lokale politie heeft zes voertuigen kunnen identificeren die betrokken waren bij twee gevaarlijke trouwstoeten zaterdag aan de R4 en de Wiedauwkaai in Gent. Via videobeelden werden 21 inbreuken vastgesteld. “Het gaat onder meer om rechts inhalen, richtingsaanwijzers niet gebruiken, op de pechstrook rijden, patineren, voorsorteringspijlen op de rijbaan niet respecteren, onvoldoende afstand houden en het belemmeren van het verkeer”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

De trouwstoeten konden afgelopen weekend niet onmiddellijk onderschept worden door de politie. “Bij meldingen gaan we steeds ter plaatse om zowel bestuurlijk als repressief op te treden”, zegt Langeraert. “Gezien een trouwstoet dikwijls in beweging is, is het veelal zo dat wanneer we aankomen de stoet doorgaans vertrokken is of men de stoet niet onmiddellijk vindt en zo de inbreuken niet kunnen vastgesteld worden. Uiteraard gaat de politie Gent na de feiten ook op zoek naar mogelijke bewijsvoering met betrekking tot de gedane verkeersovertredingen. Zelf al hebben we de verkeersovertredingen niet gezien, elk beeldmateriaal is nuttig en welkom.”

Op basis van verder onderzoek van de feiten op 23 februari werden er processen-verbaal opgesteld tegen zes voertuigen, met een totaal van 21 inbreuken. Eén voertuig pleegde 9 inbreuken. De bestuurders zullen mogelijk voor de politierechtbank moeten verschijnen. De politie roept opnieuw op de wegcode te respecteren. “Geniet van jullie trouwfeest en laat een boete en/of ongeval geen domper op je feestvreugde zetten”, stelt de lokale politie.