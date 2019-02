Hits van Ed Sheeran, Bruno Mars en Ariana Grande bestempeld als pornografisch en verbannen in Indonesië

Een Indonesische provincie heeft zeventien westerse popnummers overdag van de radio verbannen omdat ze “pornografische inhoud” bevatten. Onder meer Ed Sheeran, The Killers en Ariana Grande prijken op de lijst.

De provincie West Java in Indonesië staat ervoor bekend erg conservatief te zijn, en ook op vlak van muziek wordt streng toegekeken op wat er op de radio gespeeld mag worden en wat niet. De lokale overheid heeft zonet een lijst met liedjes die niet langer overdag gespeeld mogen worden geüpdatet met 85 nummers, waaronder 17 westerse.

De liedjes op de lijst worden door de provincie als “pornografisch” bestempeld en mogen daarom alleen tussen 22 en 3 uur gedraaid worden op de radio. “Het zijn niet de nummers, maar de inhoud ervan die pornografie bevatten”, zegt Rahmat Arifin, hoofd van de lokale omroep, aan Tempo.co.

Op de lijst staan heel wat hits van bekende artiesten, die bij ons voortdurend op de radio te horen zijn. Onder meer Shape of you van Ed Sheeran, Versace on the floor en That’s what I like van Bruno Mars en Love me harder van Ariana Grande prijken erop. Ook Mr Brightside van The Killers werd erin opgenomen.