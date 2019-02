Red Flames starten Cyprus Cup met vlotte 3-0 zege tegen Slovakije

De Red Flames hebben woensdagmiddag hun eerste wedstrijd op de Cyprus Cup met 3-0 gewonnen van Slovakije. Janice Cayman bracht de voetbalvrouwen van bondscoach Ives Serneels in Larnaca 2-0 voor, invalster Yana Daniëls zorgde in de toegevoegde tijd voor de 3-0 eindstand. De score had hoger kunnen oplopen, maar Lenie Onzia miste in de tweede helft nog een strafschop.

Opvallend was het experimentele elftal dat de bondscoach aan de aftrap bracht, met onder meer sterspeelster Tessa Wullaert op de bank.

Hierna volgen nog confrontaties met Oostenrijk (1 maart) en Nigeria (4 maart). Na de drie wedstrijden in groep C, volgt nog een afsluitende plaatsingswedstrijd op woensdag 6 maart. Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer op Cyprus.

De Cyprus Women’s Cup duurt nog tot 7 maart. De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht.