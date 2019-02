Thibaut Courtois prijkt met model op voorpagina van Spaans magazine

Sinds zijn terugkeer naar Madrid is er weinig geweten over het privé-leven van Thibaut Courtois. Vandaag prijkt hij echter op de voorpagina van het Spaanse magazine Semana! met een blondine aan de hand. Het gaat om het Spaanse model Alba Carillo, de ex-vrouw van tennisser Feliciano Lopez.

Het magazine pakt groot uit met de zogezegde romance maar het zou tussen Courtois (26) en Carillo (32) louter om één restaurantbezoekje gaan. Waar dus een foto werd genomen toen de twee hand in hand naar buiten kwamen.

De nationale doelman keerde deze zomer terug naar Spanje om dichter bij zijn kinderen van zijn (Spaanse) ex-vriendin Marta te zijn. De twee komen nog altijd goed overeen maar zijn geen koppel meer. Voorts is er over zijn liefdesleven weinig geweten, ook al is hij als doelman van Real Madrid uiteraard grof wild voor de Spaanse sensatiepers. En zijn foto’s van restaurantbezoekjes blijkbaar onvermijdbaar.

Alba Carillo is in Spanje geen onbekende als model, als ex-vrouw van de Spaanse tennisser en door haar foto’s op Instagram: