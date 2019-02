Motorrijder zwaargewond na draaimanoeuvre van bestelwagen

Roeselare - Een 25-jarige motorfietser raakte woensdagmiddag zwaargewond bij een ongeval langs de Rijksweg in Roeselare.

De jongeman reed van Rumbeke naar Roeselare toen hij rond 13.15 uur verrast werd door een bestelwagen. Die chauffeur had zich langs de kant geparkeerd en voerde een keermanoeuvre uit. Terwijl hij overdraaide, knalde de motorrijder in zijn flank.

De klap was hevig. Het voorwiel van de motorfiets kraakte af en bleef in de bestelwagen steken. De motorrijder zelf was zwaargewond. Hij kermde van de pijn. Zijn toestand is ondertussen stabiel. Door het ongeval waren de twee rijstroken richting Rumbeke versperd.

Foto: gsd