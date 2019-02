Meisje dat zus verloor tijdens luchtaanval na reddingsactie van twee uur levend van onder puin gehaald

Reddingswerkers zijn er na een reddingsactie van twee uur in geslaagd om een klein meisje in het Syrische Khan Sheikhoun te redden vanonder het puin na een luchtaanval op haar woning. Ze vecht nu voor haar leven in het ziekenhuis nadat ze eerder twee gezinsleden verloren was. De krachtige foto is een nieuw toonbeeld van het nietsontziende geweld tijdens de oorlog in het land.