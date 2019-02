Man die echtgenote zeven keer neerstak, krijgt ook in beroep vijf jaar cel

Giselle De Clercq tussen haar dochters bij het proces in eerste aanleg. Foto: AFT

Lichtervelde - Rudy T. (58) uit Lichtervelde is ook in beroep bestraft met vijf jaar cel voor poging tot doodslag op zijn echtgenote. Hij stak de vrouw zeven keer met een vleesmes. Als bij wonder overleefde zij het bloedbad.

Eind november 2017 liep de relatie tussen Rudy T. en zijn 53-jarige vrouw Giselle De Clercq na 17 jaar spaak, maar niemand die het woord scheiding wou uitspreken. Zijn vrouw had naar eigen zeggen schrik van hem, onder meer door zijn alcoholprobleem. T. beweert dan weer dat zijn vrouw werk had gevonden in betere kringen en hem daarom minachtte.

Op 26 november 2017 kwam het tot een trieste climax. T. ging toen zijn vrouw fysiek te lijf. Als bij wonder kon de vrouw ongemerkt de politie bellen. Toen er op de deur werd geklopt weigerde T. de deur te openen. Maar toen zijn vrouw haar glas liet vallen en begon te roepen, nam hij een mes en begon hij te steken. De politie, die de woning was binnen gedrongen, kon hem net op tijd stoppen. De vrouw liep zeven steekwonden op en werd hevig bloedend naar het ziekenhuis gebracht. Als bij wonder overleefde ze het.

In eerste aanleg kreeg T. vijf jaar effectief. Te weinig volgens het parket, dat tien jaar vroeg en nog eens tien jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Toch ging het hof er niet op in, en bevestigde de straf van vijf jaar effectief.