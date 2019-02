Baby die vorige week met schedelbreuk in ziekenhuis werd opgenomen is overleden

Een baby van enkele maanden oud is overleden in het ziekenhuis. Het meisje werd vorige week opgenomen met een schedelbreuk. De mama werd korte tijd opgepakt maar nadien weer vrijgelaten.

Een 25-jarige vrouw uit Vilvoorde werd vorige week opgepakt nadat haar dochtertje van twee maanden oud met een schedelbreuk in het ziekenhuis werd opgenomen.

De jonge vrouw verbleef sinds begin vorige week in Hotel de France aan het Brusselse Zuidstation, samen met haar twee dochters. Een van een paar maanden oud en een van 3 jaar. Dinsdagochtend rond 03.00 uur werden de politie en de hulpdiensten gebeld vanuit het hotel en bij hun aankomst troffen ze de baby aan. Het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar een schedelbreuk werd vastgesteld.

De vrouw verwikkeld in een moeilijke scheiding met haar vriend, en verklaarde ze dat ze haar kinderen even alleen in de hotelkamer had achtergelaten om te douchen. Bij haar terugkeer zou haar jongste dochter geen teken van leven meer gegeven hebben en volgens de mama zou haar dochter van 3 een hoofdkussen op haar zusje gedrukt hebben en haar zo verstikt hebben, of minstens per ongeluk op haar zusje was gaan liggen.

Ze werd opgepakt maar later door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Maar er lopen nog verschillende onderzoeksdaden.

Nu bevestigt een bron dicht bij het onderzoek ons dat het meisje in het ziekenhuis overleden is. Het parket geeft voorlopig geen commentaar.