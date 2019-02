Primeur: Kaya en Bölöni moeten als eerste een boete betalen na uitlatingen over scheidsrechters in de media

Onur Kaya (KV Mechelen) en Laszlo Bölöni (Antwerp) werden door de Commissie Respect Scheidsrechters van de Pro League veroordeeld tot een boete van 5000 euro. Deze boetes kaderen in het nieuwe reglement “Respect Scheidsrechters” van de Pro League dat sinds 1 januari 2019 van kracht is en toeziet op verklaringen over de scheidsrechters door spelers, technische staf en vertegenwoordigers van Pro League clubs in de media.