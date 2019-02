Bart De Wever zal Anuna niet ontvangen: “Het is niet omdat de puberteit betoogt dat de antwoorden puberaal moeten zijn”

Antwerpen - De bosbrossers, onder aanvoering van Anuna De Wever en Kyra Gantois, houden hun intussen wekelijkse klimaatbetoging deze donderdag in Antwerpen. Maar ze moeten niet rekenen op een ontvangst door burgemeester Bart De Wever. In tegenstelling tot Mohamed Ridouani, de burgemeester van Leuven, heeft hij het niet zo begrepen op de spijbelactie. “Ik voel er geen behoefte toe om een beleefdheidsgesprek te voeren om aan te schurken tegen de jongeren.”

Dat de ‘ecorealisten’ van N-VA niet hoog oplopen met de klimaatbetogingen was al langer geweten. Antwerps burgemeester Bart De Wever benadrukt daags voor de mars in zijn stad dat de betogers weliswaar op zijn begrip, maar niet op zijn steun kunnen rekenen. “Ik bewonder de passie en het engagement van de jongeren […] maar spijbelen vind ik niet oké, aldus De Wever. “Het is aan de politiek om een volwassen antwoord te geven op het protest van jongeren en niet om de jongeren achterna te lopen. Het is niet omdat de puberteit betoogt dat de antwoorden puberaal moeten zijn.”

De Wever vreest ook voor de gevolgen van het spijbelen. “Als de spijbelacties nog lang aanhouden en de jongeren van school wegblijven legt dit een hypotheek op de vorming van een generatie die we echt gaan nodig hebben om de technologische vooruitgang en innovatie mee gestalte te geven.”

Ook inhoudelijk is De Wever het niet eens met de bosbrossers. “Hun gebrek aan vooruitgangsoptimisme is niet ok. Ik begrijp de emotie van de jongeren, […] maar de toekomst ziet er beter uit dan het verleden. We hebben het beter dan ooit tevoren.”

De Wever zal donderdag dan ook geen gesprek hebben met zijn naamgenote Anuna. “Ik ontvang eigenlijk nooit betogers, want als je dat doet als politicus met alle camera’s erbij is dat eigenlijk om zelf in de picture te komen. Dan voer je een beleefdheidsgesprek om aan te schurken tegen de jongeren en daar voel ik geen behoefte toe. Mijn deur staat altijd open voor een gesprek, maar dan niet met camera’s erbij.”

