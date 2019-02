Deze Antwerpse stak vier mannen tegelijk in de lucht en vergaarde zo een fortuin

Antwerpen -

Ze kon hoefijzers plooien. Vier mannen tegelijk optillen. Paarden tegenhouden en ze daarna in de lucht heffen. Athleta Van Huffelen was de naam. Een Antwerpse. In 1886 beleefde ze gouden tijden: eerst in Europa en dan in de VS. Maar vandaag zijn velen de krachttoeren van Athleta vergeten.