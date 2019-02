Cannabisplantage opgerold in Opgrimbie dankzij Whatsapp

Maasmechelen / Opgrimbie -

Het opsporingsteam van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen heeft woensdagvoormiddag in een woning aan de Heirstraat in Opgrimbie (Maasmechelen) een actieve cannabisplantage ontdekt. Er werden twee arrestaties verricht. De vondst gebeurde dankzij de alertheid van buurtbewoners en via de Whatsapp-groep van de buurtpreventie.