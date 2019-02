Zestiger riskeert celstraf omdat hij masturbeerde in buurt van rusthuizen: “Om erectieproblemen op te lossen”

Kortrijk / Wevelgem / Menen - Een man riskeert een celstraf van een jaar omdat hij masturbeerde in de buurt van rusthuizen. Naar eigen zeggen deed hij dit om zijn erectieprobleem op te lossen.

De man uit Doornik hing eind vorig jaar rond in de buurt van woonzorgcentra in Kortrijk, Wevelgem en Menen. Daar liet hij regelmatig zijn broek zakken en bevredigde zich in het zicht van de bewoners.

Op basis van hun omschrijving werd de zestiger gevat. Volgens het parket pleegde de man verschillende feiten in diezelfde periode. De procureur noemde de man woensdag een notoire exhibitionist en vorderde voor de feiten een effectieve celstraf van een jaar.

De advocate van de beklaagde meent echter dat haar cliënt niet diegene is die met de billen bloot voor de rusthuisbewoners verscheen. “Mijn cliënt voldoet niet aan de beschrijving van de getuigen”, zei ze.

Hij staat nochtans bij politie en parket bekend voor zedenfeiten. Twintig jaar geleden werd hij veroordeeld voor aanranding en ontvoering van een minderjarige. Hij werd geïnterneerd, maar na zijn vrijlating herviel hij. “Mijn cliënt had te kampen met erectieproblemen. Na jaren van psychologische begeleiding wilde hij dit probleem op zijn eigen manier oplossen. Fout, natuurlijk.”

Vonnis op 27 maart.