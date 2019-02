Klanten kampeerwinkel met rug tegen de muur na faillissement: “Eigen caravan terugkopen of dure juridische procedure starten”

Kortrijk / Ingelmunster / Roeselare - Het faillissement van een kampeerwinkel in Ingelmunster heeft nare gevolgen voor een dertigtal klanten. Omdat de verhuurster beslag legde op hun caravans zitten ze nu zelf in de problemen. “Ik betaalde 750 euro om mijn eigen caravan terug te hebben.”

De problemen begonnen toen zaakvoerder D.C. de huur van zijn bedrijfsgebouwen in de Bruggestraat in Ingelmunster niet meer betaalde. De man had een huurcontract afgesloten met eigenares M.B., maar had eind vorig jaar nog duizenden euro huurgelden niet betaald.

De vrouw schakelde een advocaat in, waarna D.C. zijn kampeerwinkel op 21 december failliet zag gaan. Om te voorkomen dat de man zou afdruipen zonder zijn schulden te betalen, liet de vrouw beslag leggen op zijn inboedel.

Voor een paar tiental klanten van de kampeerwinkel heeft dat zogenaamde pandbeslag nare gevolgen. Ze stalden hun caravans bij D.C. met de bedoeling dat de man die voor hen zou verkopen. Door het plotse beslag moeten de caravans nu in de winkel blijven. Om die terug te krijgen, hebben de eigenaars de keuze om ofwel een procedure te starten bij de beslagrechter dan wel om een overeenkomst te sluiten met verhuurster M.B. Maar de vrouw wil de caravans niet vrijwillig afstaan.

“Om de achterstallige huurgelden te recupereren, maakt ze nu een heleboel mensen financieel kapot en ongelukkig”, zegt een 65-jarige man uit Kortrijk die koos voor de tweede optie. Hij betaalde afgelopen weekend 750 euro aan de vrouw om zijn caravan, die hij in november te koop had gezet, terug te krijgen.

Leugens verteld

Ook C.L. uit Roeselare is plots haar caravan van 7.500 euro kwijt. Zij voelt zich belazerd door D.C, die twee jaar geleden nog tot vriendelijkste handelaar van Ingelmunster werd verkozen. “We zijn met meer dan dertig personen slachtoffer van zijn faillissement. Die man heeft mij en de anderen leugens verteld, om ziek van te worden.”

Vorig jaar had de vrouw haar caravan te koop gezet voor een termijn van zes maanden. Toen het contract was afgelopen en ze haar caravan weer wilde ophalen, zei D.C. dat hij was verkocht, maar dat de eigenaar hem pas in januari kon ophalen. “Toen ik hem in januari mijn rekeningnummer stuurde, kreeg ik in de plaats een brief van de curator om te melden dat hij failliet was. De 7.500 euro die ik zou ontvangen, ben ik waarschijnlijk kwijt. Die man heeft ons aan het lijntje gehouden”, aldus C.L.

Geen kwaad opzet

Filip Daem, de advocaat van D.C., zegt dat er bij zijn cliënt geen kwaad opzet in het spel was. “Op dat moment wist hij nog niet dat hij de boeken zou indienen. Toen hij een dagvaarding kreeg, hebben we de cijfers doorgelicht en in heel korte tijd die beslissing genomen. Ook voor hem is dit een drama. Hij is in de veertig en mag van nul herbeginnen. Hij heeft niets meer.”

Voor de andere klanten die hun caravan terug willen, zit er niets anders op dan een revindicatieprocedure te starten bij de beslagrechter. “En dat veroorzaakt frustratie bij de eigenaars van de caravans”, zegt advocaat Jan Allaert van Bonus Advocaten, die de belangen van eigenaar L.L. uit Kortrijk verdedigt.

“Die procedure kan lang en duur uitvallen. Als er bijvoorbeeld beroep wordt aangetekend, kan het meer dan een jaar duren. Voor sommigen zullen de kosten niet opwegen tegen de baten. Maar doordat de verhuurster het beslag niet vrijwillig wil lichten, staan ze met hun rug tegen de muur.”

Wetgeving gevolgd

De raadsman van M.B. zegt dat ze gewoon de wetgeving volgt die voor onbetaalde verhuurders in het leven is geroepen. Juridisch gezien doet ze niets fout. Hij benadrukt dat ze zelf slachtoffer is van het faillissement van D.C.

“Het beslag mag dan wel bepaald zijn in de wet, de eigenaars kunnen zwart op wit aantonen dat de caravans van hen zijn. De beslaglegger dient dat in principe zonder meer te respecteren”, besluit Jan Allaert.