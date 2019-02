VIDEO. Hun baasje kon nog net op tijd ontkomen, maar voor hond en vogel komt alle hulp te laat na zware brand

Zoutleeuw - Een huis in de Hogenstraat in Zoutleeuw is in de nacht van dinsdag op woensdag zo goed als helemaal uitgebrand. Rond iets over 1 kreeg de brandweer van Tienen een oproep voor een uitslaande dakbrand. De bewoner, een man van 70, bleef ongedeerd.

Hij had wel te veel rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Voor zijn hond en een vogel kwam alle hulp te laat. De brand was zo hevig dat ook de brandweer van Diest ter plaatse moest komen, het duurde tot 4 uur vanmorgen eer het vuur gedoofd was. Het huis is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak is nog onbekend.