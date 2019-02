Merkwaardige tweet van Chelsea gaat viraal: "Zijn jullie serieus?"

Chelsea verloor onlangs op dramatische wijze de finale van de League Cup tegen Manchester City, heeft een transferverbod aan het been en speelt woensdagavond een belangrijke competitiewedstrijd tegen Tottenham. Het is dus allesbehalve een makkelijke periode voor Eden Hazard en co. Gelukkig zorgt de beheerder van de Twitter-account van de Blues voor wat animo.

Vorige week werd bekend dat de FIFA de Engelse topclub een verbod op transfers oplegde voor de volgende twee transferperiodes (deze zomer en komende winter). Chelsea overtrad de regels bij de transfers van 29 minderjarigen, zo legde de FIFA uit op zijn website. De werkgever van Eden Hazard kreeg 90 dagen om de situatie van de betrokken jeugdspelers te regulariseren. Naast het transferverbod, dat nationaal en internationaal geldt, moest Chelsea een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) betalen.

Het was dan ook bijzonder opmerkelijk dat Chelsea een tweet de wereld instuurde met een transfergerucht en daarboven schreef: “Wie zou jij deze zomer willen aantrekken?”

No one:



Chelsea’s social media intern forgetting their two-year transfer ban: pic.twitter.com/e9puEZo961 — FootballJOE (@FootballJOE) 27 februari 2019

Geen wonder dat de tweet, die niet veel later verwijderd werd, meteen viraal ging en bijzonder veel reacties opleverde:

Smh. This is out of control. — Alex Goldberg (@AlexGoldberg_) 27 februari 2019

Chelsea don't care about your "transfer ban" https://t.co/1OzjdVhVBu — FourFourTwo ?? (@FourFourTwo) 27 februari 2019

??‍?? When you've got a transfer ban but the social media guy just doesn't give a sh*t... https://t.co/H9pgcqDG5M — TheSportsman Transfers (@TSMTransfers) 27 februari 2019

You have a transfer ban. Enough is enough. — Xav Salazar (@XavsFutbol) 27 februari 2019

Are you serious... — Lav (@LavCFC) 27 februari 2019

Imagine an official football account actually tweeting this, are you lot not embarrassed? Kepa needs to be in charge of this account soon, the real boss. — 360Sources (@360Sources) 27 februari 2019

Kepa is Chelsea's new Twitter admin, he tweets what he wants. — FutbolBible (@FutbolBible) 27 februari 2019

Favourite Parody account tbh pic.twitter.com/Jcw53vR2zM — CFC Daily (@CFCDaily) 27 februari 2019