Onderwijsbonden roepen op om te staken op 20 maart: “Waarom? Daarom!”

De onderwijsbonden roepen op om te staken op 20 maart. Dat melden COV, COC, VSOA Onderwijs en ACOD Onderwijs in een persbericht. Waarom? Daarom! Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft”, is de slagzin waarmee het vakbondsfront hun staking aankondigen.

De vier grote bonden roepen een onderwijsstaking uit in alle sectoren. “De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toeneemt. De werkdruk stijgt samen met de ziektecijfers, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en maatregelen voor werkbaar werk uitblijven”, klinkt het in een persbericht.

Boodschap aan de volgende regering

De bonden eisen meer ambitie na de verkiezingen van 26 mei: “Sterke investeringsregeringen, geen besparingsregeringen zoals de twee afgelopen legislaturen.”

Zo moeten de investeringen ingeschreven worden in de volgende Vlaamse en federale regeerakkoorden. “De noden zijn duidelijk, de ongerustheid over de gevolgen voor onze onderwijskwaliteit is te groot.”