Voetballer was te laat voor belangrijke wedstrijd maar wat hij tijdens zijn “straf” deed, maakte van hem een hit op het internet

Mobolaji Dawodu is in één klap een hit geworden op het internet. De speler van het Engelse Canterbury City FC was te laat voor een belangrijke bekerwedstrijd tegen Biggleswade en moest als straf een liedje zingen. De spits koos La Bamba, de bekende plaat van Los Lobos & Gipsy Kings, en leefde zich volledig uit. Tot jolijt van zijn medespelers én zijn coach. De ploeg uit de Southern Counties East League Premier Division won de wedstrijd bovendien met 2-1.