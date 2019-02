Muyters (N-VA): “Stop met SWT. Geef mensen een ontslagpremie en begeleid hen naar werk”

Brussel - “Stop met SWT. Geef de mensen bij een collectief ontslag een ontslagpremie en begeleid hen maximaal naar een job.” Dat heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA). Muyters reageert daarmee op de afspraken rond het SWT-stelsel in het loonakkoord dat de sociale partners eerder deze week hebben bereikt.

Vakbonden en werkgevers willen het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, of het vroegere brugpensioen) dit jaar nog mogelijk maken voor werknemers van 58 jaar in bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering. Afgelopen zomer had de intussen ontslagnemende regering-Michel I nog beslist om de minimumleeftijd voor SWT al op te trekken tot 59 jaar dit jaar, en tot 60 jaar in 2021, maar de sociale partners hebben die kalender nu aangepast.

Bij Open Vld werd al bijzonder kritisch gereageerd op dat onderdeel van het akkoord. Ook uit N-VA-hoek klinkt kritiek. Zo vindt Vlaams minister Muyters het een “verkeerd signaal” dat de SWT-deur open wordt gehouden. Als het van hem afhangt, moet het SWT-systeem worden afgeschaft. “Stop met SWT en laat ons mensen maximaal begeleiden naar een nieuwe job als ze eventueel een ontslagpremie hebben gekregen”, aldus Muyters.

Ronse juicht de houding van minister Muyters toe. “We mogen ons niet laten chanteren door sociale partners die geen democratische legitimiteit hebben. Laat ons het been stijf houden. Laat ons de kiezers recht in de ogen kijken. In de vuilbak met die versoepeling van die instapleeftijd voor het brugpensioen.”