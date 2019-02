FA onderzoekt (fikse) illegale betaling van Manchester City aan Jadon Sancho

The Football Association, de Engelse voetbalbond, is een onderzoek gestart naar vermoedelijke betalingen van Manchester City aan de makelaar van Jadon Sancho toen de vleugelspeler 14 jaar was. Dat meldt Der Spiegel.

Er was al bekend dat City Emeka Obasi, de makelaar van Sancho, zou betaald hebben toen de vleugelspeler de overstap maakte van Watford in 2015. Sancho was toen 14 jaar oud en het reglement zegt dat spelers jonger dan 16 niet door een makelaar mogen gerepresenteerd worden.

Het statement van Manchester City over de beschuldigingen is duidelijk: “Deze poging om de reputatie van de club te beschadigen is duidelijk georganiseerd. We zullen geen verder commentaar geven op zaken die uit de context zijn gerukt en die gestolen zijn van de City Football Group en mensen die geassocieerd worden met de club.”

Toen Sancho op 14-jarige leeftijd de overstap maakte van Watford naar City, zou de club 66.000 pond betaald hebben ter compensatie aan Watford. Der Spiegel beweert dat City een brief zou geschreven hebben aan de vader van Sancho waarin stond hoeveel de club bereid zou zijn om te betalen voor het jonge talent eens hij profspeler zou worden. De advocaat van de club zou daarop gealarmeerd zijn door de brief en vreesde dat die zou kunnen geïnterpreteerd worden als een effectief offer.

Volgens Der Spiegel zou City 200.000 pond hebben betaald aan Obasi als deel van een scoutingcontract om spelers te vinden in Zuid-Amerika, maar dat bedrag zou eigenlijk voor de transfer van Sancho geweest zijn.

Sancho heeft nooit de basisploeg van City gehaald, maar trok in augustus 2017 voor 8 miljoen naar Dortmund waar hij nu een van de sterren is.