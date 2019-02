Zusters willen dat hun klooster gebruikt wordt door buren: “Dit gebouw is veel te groot voor ons”

Het klooster in de Gitsbergstraat is veel te groot voor de zestien zusters van de Heilige Vincentius die er nog wonen. Het gebouw vertoont bovendien heel wat gebreken. Binnenkort wordt werk gemaakt van een masterplan waarin ook de school en de plannen voor een dienstencentrum worden opgenomen.

In de jaren vijftig woonden nog meer dan honderd kloosterzusters in het klooster in de Gitsbergstraat in Gits, nu leven er nog slechts zestien zusters in het grote gebouw aan de achterkant van de Vrije ...