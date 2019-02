Twee vliegtuigen neergehaald, en de wereld is een stap dichter bij een nieuwe kernoorlog: wat is er aan de hand?

Nauwelijks 24 uur nadat India luchtaanvallen uitvoerde op Pakistaans grondgebied, heeft Pakistan teruggeslagen. Het claimt twee Indiase jets te hebben neergehaald. Het is de volgende stap in wat de ernstigste escalatie tussen beide kernmachten is sinds ze in 1999 een korte oorlog uitvochten. Hoe komt dat? En kan een kernoorlog nog worden vermeden?