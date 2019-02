Gemeenteraadslid Hasan Bilici (SP.A) pleit namens de Turkse gemeenschap van de stad voor een nieuwe moskee. De huidige moskee is te klein geworden om het aantal gelovigen op een goede manier op te vangen.

Na bijna dertig jaar dienst is de moskee van de Turkse gemeenschap in de Hazewindstraat te klein. In juni vorig jaar besliste het toenmalige stadsbestuur reeds om een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan ...