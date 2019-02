Turkse gemeenschap geeft bloemen aan atheneum na zware rellen met politie: “Laat de rust nu maar weerkeren”

Lokeren - Woensdag vond in de gebouwen in het technisch atheneum overleg plaats tussen burgemeester, vertegenwoordigers van de stad en de gemeenteraad, verschillende Lokerse gemeenschappen en de school naar aanleiding van de rellen van vorige week vrijdag.

“Het was een heel open en bijzonder constructief gesprek waarin alle meningen aan bod kwamen”, vindt directrice Kristien De Wilde. “Ook leerlingen van de school die niet actief deelnamen aan het incident van vorige vrijdag, namen deel. De leerlingen wilden kwijt wat de gebeurtenissen bij hen teweeg brachten en op een positieve manier mee nadenken over hoe een dergelijk incident in de toekomst kan vermeden worden.”

Volgens De Wilde zijn de leerlingen zelf erg onder de indruk van wat er na de schooluren is gebeurd en zijn zich bewust van de impact dat dit heeft op de school en Lokeren. “Ze willen zich op een positieve manier engageren om het wederzijds vertrouwen tussen Lokerse jongeren en de politie te versterken. Ze formuleerden voorstellen voor initiatieven die inzetten op een constructieve relatie. De burgemeester engageert zich om hier actief aan mee te werken en zal nog meer inzetten op een goed contact tussen politie en de constructieve Lokerse jongeren. Anderzijds erkennen leerlingen ook de rol van de politie binnen de maatschappij;” aldus De Wilde.

Intussen loopt het politioneel en tuchtonderzoek verder. “Het gesprek van woensdag staat los van eventuele tuchtmaatregelen die nog door de school zullen worden genomen. Leerlingen die actief betrokken waren bij het incident blijven ondertussen preventief geschorst. Het is belangrijk dat de rust en sereniteit in Lokeren volledig kan terugkeren, zoals dat sinds maandag op school het geval is.

Bloemen

“De Turkse gemeenschap wil er alles aan doen om haar imago naar de Lokerse bevolking en de stedelijke politie te houden zoals die altijd al is geweest. Wij hebben dan ook de gebeurtenissen streng veroordeeld en hebben alle begrip voor de politie waar wij alle respect voor tonen. Tijdens het vrijdaggebed in de twee Lokerse moskeëen zal deze oproep nog eens worden herhaald”, aldus voorzitter Adem Mergen namens de Turkse moskeevereniging.

Woensdagochtend werd op het Lokerse politiecommissariaat alvast een grote bos bloemen overhandigd met een bedankingskaartje namens de Turkse gemeenschap. “Ik weet niet van wie die bloemen komen. Alleszins niet van onze moskee maar het toont nog maar eens aan dat onze leefgemeenschap echt wel alle sympathie en respect voor de ordediensten toont”, besluit Mergen.