Brussel - De Kamercommissie Justitie heeft woensdag het licht op groen gezet voor strengere regels rond kansspelen. Dat gebeurde met de vroegere meerderheid (dus nog met N-VA) tegen oppositie. Op vraag van de oppositie komt er nog een tweede lezing van de tekst na de krokusvakantie. Nadien moet ook de plenaire Kamer haar fiat geven. Veel tijd voor de ontbinding van het parlement rest er met andere woorden niet meer.

Het ontwerp verscherpt de voorwaarden voor kansspelen die in cafés mogen worden uitgebaat. Het aantal toegelaten “spelen met beperkte inzet” wordt beperkt tot twee, naast twee andere gewone kansspelen. Minderjarigen mogen niet meer spelen op kansspeltoestellen op café. Elk toestel zal een e-ID-lezer krijgen om een leeftijdscontrole uit te voeren, ook toestellen van de Nationale Loterij.

Kansspeltoestellen op café vallen voortaan ook onder de kansspelwet. Op andere plaatsen kunnen de spelen met beperkte inzet enkel met toestemming van de gemeente worden geplaatst en zijn ze evenmin toegankelijk voor minderjarigen. Gemeenten krijgen ook een grotere rol. Zo moeten wedkantoren een convenant afsluiten met gemeenten alvorens ze een vergunning kunnen krijgen. De gemeenten hebben ook de mogelijkheid inbreuken vast te stellen bij cafés die een vergunning hebben om kansspelen aan te bieden en kunnen kansspeltoestellen en wedterminals verzegelen.

Het wetsontwerp breidt de toepassing uit van het ‘excluded persons information system’ (een soort zwarte lijst) naar de wedkantoren. Ze zullen dus niet meer toegankelijk zijn voor uitgesloten spelers en minderjarigen. De zogenaamde virtuele kansspelen die worden uitgebaat in de wedkantoren, worden verboden voor jongeren onder de 21 jaar. Wedkantoren mogen niet gelegen zijn in de buurt van scholen, ziekenhuizen en plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen.

De Kamerleden stemden ook in met een aantal amendementen. Zo komt er een verbod op weddenschappen op wedstrijden waar in hoofdzaak minderjarige spelers aan deelnemen. De kansspelcommissie krijgt ook de mogelijkheid om bepaalde fraudegevoelige weddenschappen te verbieden. Dat slaat onder meer op live betting - wedden op wedstrijden terwijl ze bezig zijn. Daarvan is het de bedoeling de mogelijkheid in te perken, al blijft daarover een semantische discussie bestaan met de oppositiepartijen.