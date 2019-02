Zestiger masturbeert in de buurt van rusthuizen: “Om erectieproblemen op te lossen”

Kortrijk / Wevelgem - Een zestiger riskeert een effectieve celstraf van een jaar omdat hij ging masturberen aan rusthuizen om naar eigen zeggen zijn erectieproblemen op te lossen. Dat vertelde de man uit Doornik woensdag aan de rechter. F. D. is niet aan zijn proefstuk toe. Ruim twintig jaar geleden werd de zestiger F. D. uit Doornik veroordeeld voor aanranding en ontvoering van een minderjarige.

De man werd voor die feiten toen geïnterneerd. Vijf jaar geleden keerde hij terug in de maatschappij. Maar vorig jaar maakte de man zich opnieuw schuldig aan zedenfeiten. Dit keer hing hij rond in de buurt van rusthuizen in Kortrijk, Wevelgem en Menen. Pal in het zicht van de bewoners deed hij zijn broek uit en begon zichzelf te masturberen.

Dankzij de beschrijvingen van de bewoners kon D. uiteindelijk geïdentificeerd worden. In enkele maanden tijd pleegde hij volgens het parket wel vijf zedenfeiten. “U bent een notoire exhibitionist”, aldus de openbare aanklager, die benadrukte dat de beklaagde eerder veroordeeld is voor gelijkaardige feiten in dezelfde periode op de rechtbank van Doornik. Er wordt een extra straf van een jaar celstraf gevorderd.

De verdediging ontkende twee van de vijf feiten. “Mijn cliënt voldoet totaal niet aan de omschrijving van de bewoners die toen getuige waren”, aldus zijn advocaat Iris Santens. De andere drie zedenfeiten heeft hij bekend. Maar de verdediging dat de beklaagde hervallen is in een oude problematiek. “Hij is gelukkig ver weg gebleven van minderjarigen. Maar deze feiten zijn uiteraard ook fout. Mijn cliënt kon niet omgaan met het feit dat hij erectieproblemen had. Hij heeft al zoveel psychologische begeleiding gehad, dat hij dit keer op zijn eigen manier wilde oplossen. Maar nu beseft hij dat het fout was.”

Er wordt een celstraf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden gevraagd. Vonnis op 27 maart.