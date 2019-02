Wandel langs de bezienswaardigheden uit het leven van Eddy Wally (en geniet onderweg van zijn favoriete gerechten)

Zelzate / Evergem - Gepassioneerd wandelaar en samensteller van vele themawandelingen, Marc Van Mosselvelde uit Wachtebeke (maar geboren in Klein Rusland), heeft net een nieuwe wandeling en fietstocht klaar met als thema Eddy Wally.

Deze culinaire wandeling en fietsroute zijn een eerbetoon aan de gewezen charmezanger Eddy Wally en gaan van Ertvelde naar Zelzate. Eerder stelde Marc wandelingen samen met als thema ‘Mietje Stroel’ , ‘Mance(Segers)-wandeling of ‘Klein Rusland’.

De nieuwe wandeling brengt je langs de bezienswaardigheden uit het leven van charmezanger Eddy Wally. “Onderweg kun je genieten van een heerlijk menu met Eddy Wally's favoriete gerechten zoals in brasserie 't Schuttershof waar je het menu ‘Ik spring uit mijn vliegmachien’ kan kiezen met de aperitief ‘Cherie’, een tomatensoep met balletjes, een visschotel en een Dame Blanche”, legt Marc uit.

Maar ook in vele andere horecazaken onderweg zijn aan Eddy's leven aangepaste versnaperingen te verkrijgen. De wandeling start aan het Chérie-monumentje in Ertvelde en eindigt in het Eddy Wally-museum in Zelzate. Met de fiets passeer je zelfs aan de weefgetouwfabriek in Sas van Gent waar Eddy nog de kost verdiende. De wandeling is acht kilometer lang en met de fiets is dit zevenendertig kilometer.

De wandelingen zijn te reserveren vanaf 1 maart via www.eddywallyculinair.be