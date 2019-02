FIFA-baas Gianni Infantino wil WK in 2022 met 48 landen en met “enkele wedstrijden” buiten gastland Qatar

Gianni Infantino, voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft woensdag op een bijeenkomst in Rome bevestigd dat hij al voor het WK van 2022 in Qatar op 48 deelnemende landen hoopt. In dat geval zullen, aldus de Zwitser, “enkele wedstrijden” buiten Qatar plaatsvinden.

Aan het WK van 2022 in Qatar zullen in principe, zoals het de voorgaande edities het geval was, 32 landen deelnemen. Maar Infantino sprak de voorbije maanden al meermaals zijn hoop uit om 48 landen toe te laten voor de eindfase. Het volgende WK, in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, zal sowieso met 48 afgewerkt worden.

Infantino benadrukte ook dat een WK in 2022 met 48 landen een moeilijke uitdaging vormt, vooral op logistiek vlak. Zelfs voor Qatar, waar geld geen probleem stelt, is het niet eenvoudig om op korte tijd bijkomende infrastructuurswerken uit te voeren. Een andere mogelijkheid is, zoals Infantino in Rome aanhaalde, dat enkele WK-wedstrijden in buurlanden zullen plaatsvinden. Maar ook dat is niet vanzelfsprekend, omdat Qatar in conflict met verschillende van zijn buurlanden ligt.

“Maar ik denk toch dat het de moeite is om de piste te onderzoeken”, stelde de Zwitser. “Waarom ook niet? Als de uitbreiding mogelijk is, ben ik gelukkig. Als ze niet mogelijk is, ook.”

In maart hakt de FIFA op een bijeenkomst in Miami de knoop over het aantal deelnemers in 2022 door.