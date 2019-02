Carnavalisten steken de draak met eigen organisator: “Maar we hebben er veel aan te danken”

Blankenberge -

“De Confrerie ku ni mee, under organisoasje is passé”, vinden de Moashpotten, een jonge vereniging met grote achterban. Met het thema prikken ze komende zondag naar de Confrerie van de Leute en de saaie Zwijntjeszitting. Al is het niet de bedoeling om te schofferen. “Zonder de Confrerie was carnaval dood in Blankenberge”, zegt Neal Rombaut.