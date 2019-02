Waarom Marc al decennia jaarlijks op z’n eentje een gigantische carnavalswagen bouwt

Knokke-Heist -

Marc Bonte (59) heeft iets te vieren: zijn vereniging Bonte & Co bestaat dit jaar 35 jaar. De man is een stukje erfgoed van het Heistse carnavalsfeest en maakt zijn wagen van tientallen meters lang al meerdere jaren helemaal zelf. Vier maand lang was hij bijna dagelijks bezig. “Ik stak er zo’n 500 werkuren in. Het is een passie.”