Aalst -

Werken in de carnavalshallen is al lang geen exclusieve mannentaak meer. Steeds meer vrouwen snijden elke dag piepschuim, of verven de wagen. “Snijden is secuur werk, ik vind dat sommige vrouwen dat beter kunnen dan mannen”, zegt Kirsten Brusselmans, een van de bedrijvige dames.