AS Monaco beleeft een horrorseizoen, maar boekte deze week wel een levensbelangrijke overwinning tegen de Franse nummer drie Olympique Lyon. Cesc Fabregas liet zich tijdens de match opmerken door een bijzondere pass. De Spaanse veteraan zette toptalent Tanguy Ndombele in de wind door de bal via de onderkant van zijn zool te passen naar Aleksandr Golovin. “Inventing new ways of passing” zette Fabregas boven een fiere tweet van AS Monaco. En het was zo bedoeld, reageerde de Spanjaard op een vraag van de Britse krant Metro.