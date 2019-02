Jongen vermoordt peuter, maar krijgt nieuwe identiteit: nu hij weer misstap begaat wil vader slachtoffer anonimiteit opheffen

De vader van de vermoorde peuter James Bulger wil dat de moordenaars van zijn zoon niet langer anoniem mogen leven. De daders leven momenteel immers onder een schuilnaam, waardoor hun nieuwe omgeving niet weet welke gruwelijke misdaad ze hebben begaan. Nadat bleek dat één van hen betrapt was met foto’s waarop kinderen seksueel misbruikt werden, smeekt vader Ralph Bulger dan ook om hun huidige naam en uitzicht toch bekend te maken bij het grote publiek.

LEES OOK. Het slachtoffer was twee jaar, de daders amper tien. De moordzaak die als een schokgolf door de hele wereld ging

James Bulger. Foto: BELGAIMAGE

12 februari 1993. In het winkelcentrum in Liverpool laat moeder Denise de hand van haar tweejarig zoontje James Bulger even los, terwijl ze haar portemonnee wil nemen om te betalen. Wanneer ze opnieuw rondkijkt, is haar zoontje verdwenen.

Drie dagen later komen de agenten na een oproep bij een gruwelijk tafereel terecht. Onder een hoop stenen lag het levenloze lichaam van de vermiste peuter. Het jongetje had zo veel verwondingen opgelopen dat de lijkschouwer achteraf niet kon bepalen welke van de 42 de peuter nu precies fataal geworden was. Het lichaam, dat op de sporen was achtergelaten, was ook nog eens in tweeën gereten door een trein die gepasseerd was.

De wereld was in shock toen bleek dat de daders twee tienjarige jongens waren. Spijbelend lokten Bulger weg van zijn nietsvermoedende moeder. “Om het mee te nemen naar een drukke weg en het voor een aanstormende wagen te gooien”, zouden ze later zeggen. Maar de echte daden waren nog gruwelijker. Ze wandelden naar afgelegen gebied, sloegen de hulpeloze peuter, schopten hem, gooiden (gestolen) verf in zijn ogen, stopten (eveneens gestolen) batterijen in zijn mond, wierpen stenen naar hem en lieten tot slot een tien kilo zware ijzeren staaf op de jongen vallen. Op het moment dat Bulger niet meer reageerde, deden ze zijn kleren uit en verstopten ze zijn lichaam onder een berg stenen en vluchtten ze weg. Volgens de lijkschouwer was Bulger nog in leven na de martelingen, maar het is niet duidelijk precies hoe lang.

Anoniem

De naam van de daders? Jon Venables en Robert Thompson. Tenminste, in hun vorig leven. Want de twee kregen levenslang, maar konden al op hun achttiende voorwaardelijk vrij zijn. Met een nieuwe naam, een nieuw leven en een nieuwe omgeving om hen “voor de burgerwoede te behoeden” en een nieuwe kans te geven.

Maar toen Venables vorig jaar opnieuw in de cel en bij het gerecht terechtkwam, deze keer voor kinderporno, kon de vader van de vermoorde peuter niet meer zwijgen. Hij heeft nu via de rechter een officieel verzoek ingediend om de nieuwe identiteit van Venables bekend te maken, omdat hij een gevaar vormt voor de samenleving. Dat meldt BBC News.

Ralph Bulger laat bij monde van zijn advocaat weten dat hij denkt dat de moordenaar van zijn zoontje geen enkele vorm van anonimisering verdienen, nu hij ook tijdens zijn tweede kans de fout ingaat. “We hebben hier te maken met een kindermoordenaar die zich als volwassene schuldig heeft gemaakt aan twee serieuze gevallen van kindermisbruik. Hij is zonder twijfel een gevaar voor de openbare veiligheid”, besluit hij.